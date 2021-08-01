При очередной стрельбе в США пострадали пять человек

Случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость Фото: REUTERS

В субботу, 31 июля, в американском городе Индианаполис (штат Индиана) в результате стрельбы на парковке возле похоронного бюро были ранены по меньшей мере пять человек, передает телеканал Fox 59 со ссылкой на окружную полицию.

По его данным, выстрелы возле похоронного бюро раздались примерно в 16:30 по местному времени (23:30 мск), когда там проходила поминальная служба. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на парковке троих пострадавших, среди них была четырехлетняя девочка. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что госпитализированы еще двое пострадавших с огнестрельными ранениями. По словам очевидцев, незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина, у него завязалась ссора с водителями, после чего раздались выстрелы. Пока по подозрению в стрельбе никто не задержан, ведется следствие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в США зафиксировали очередной «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.