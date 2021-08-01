Адвокат назвала основные риски при покупке жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Галина Шидловская перечислила основные плюсы и минусы покупки первичного и вторичного жилья. Об этом юрист рассказала в воскресенье, 1 августа, в интервью «Российской газете».

По словам специалисты, покупаю квартиру у застройщика, покупатель получает ряд плюсов: например, у такого жилья не было других собственников, поэтому времени и денег на проверку возможных ограничений уйдет намного меньше.

- Чем раньше приобрести жилье у застройщика, тем дешевле будет покупка. Кроме того, не стоит забывать, что проблема многих старых домов - это устаревшие коммунальные коммуникации. «Первичка» от этого избавлена. Но стоит учитывать, что и у нее есть минусы. Так, не все застройщики делают качественный ремонт, поэтому все равно придется тратить средства на обустройство квартиры, - отметила Галина Шидловская.

Еще один очевидный минус «первички» - неисполнение установленных обязательств застройщиком. Нередко окончание работ и сдача квартиры затягивается на несколько лет. Суды, как правило, становятся на сторону покупателей, взыскивая с компании средства в их пользу, однако покупатель все равно тратит свое время, нервы и деньги.

Основным преимуществом вторичного жилья является то, что большинство продающихся вторичных квартир и домов готовы к переезду туда жильцов. Кроме того, выбор «вторички» значительно больше.

- Во время покупки квартиры можно сразу сравнить сведения, представленные продавцом, с реальным положением дел. Но и минусов у «вторички» достаточно. Очевидный недостаток - устаревшие коммунальные коммуникации и общее состояние жилья. Проблемы с отоплением, проводкой могут возникнуть уже спустя восемь лет со сдачи объекта в эксплуатацию. Велик риск связаться с капитальным ремонтом, - предупредила Галина Шидловская.

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