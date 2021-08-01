Число невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 миллиона Фото: EAST NEWS

Число россиян, которые рискуют столкнуться со сложностями при попытке выехать в другие страны из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Речь идет о потенциально невыездных жителях России, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. В настоящее время каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть территорию государства.

Для избежания подобной ситуации на границе должникам следует за 10-14 суток до выезда через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств.

- Если он есть в базе, то нужно в полном объеме погасить задолженность, после чего проинформировать орган, наложивший запрет, и ждать примерно десять дней, пока данные будут внесены в базу. Порой время исключения из базы сокращается, однако, чтобы избежать лишних рисков, стоит не доводить дело до последнего, - посоветовал Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Если выехать за рубеж необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку. Для этого должнику необходимо написать заявление в ФССП или обратиться в суд.

Как писал сайт kp.ru, накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому предлагается забирать загранпаспорта у должников.