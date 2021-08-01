Эксперт рассказал, кого накажут, если турист поедет на курорт без вакцины Фото: Виталий КАРНАУХ

С сегодняшнего дня российским туристам для заселения в отели курорта необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или справку о получении первого компонента вакцины. В эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал, кого накажут, если турист поедет на курорт без вакцины.

- Обычно всегда наказывают отельеров. Это же проще и понятнее, ведь как ловить частных лиц? Как правило, отельеры должны сканировать или копировать QR-коды либо другие справки туристов. Будем вынуждены все это показывать. Как по миграционному учету. В идеале должна быть электронная база. Но насколько она сейчас будет работать, я про это не слышал пока., - сказал эксперт.

Алексей Мусакин считает, что штрафы за непривитых туристов для отельеров будут доходить до 400 тысяч рублей, как и по миграционному учету.

Как писал сайт Kp.ru, с 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу более жесткие антиковидные ограничения для отдыхающих. Теперь поселиться в отеле можно только с сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции или справкой о перенесенном заболевании. При заселении также можно предъявить ПЦР-тест и подписать обязательство сделать прививку в течение трех суток.