Жириновский предложил допускать наблюдателями на выборах только привитых от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать наблюдателями на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу только россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в воскресенье, 1 августа, во время панельной дискуссии на форуме «Территория смыслов».

- Давайте на выборах будет соблюдать правила, направим наблюдателями тех, кто сделал прививку от коронавируса. Они же могли уже сделать прививку, даже сейчас еще успеют сделать прививку, у них еще 50 дней, - отметил Владимир Жириновский.

Депутат напомнил о необходимости пройти вакцинацию от заболевания, однако отметил, что «людей нельзя заставить силой», равно как и отговаривать от вакцинации. При этом Владимир Жириновский сообщил, что сам три раза привился вакциной «Спутник V» и два раза – препаратом «КовиВак», поскольку уверен, что делать повторные прививки необходимо сразу же, как снижается уровень антител.