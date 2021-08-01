Испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс» предположительно начнутся в сентябре 2021 Фото: Артем КИЛЬКИН

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» могут стартовать в сентябре 2021, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В настоящее время Министерство здравоохранения России рассматривает заявку на испытания. После получения разрешения «Компания «Институт стволовых клеток человека», разработавшая вакцину, может приступать к клиническим испытаниям, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе НТИ, доклинические исследования «Бетувакс-Ков-2» показали хорошую эффективность с высокими показателями антител против коронавируса. В клинических испытаниях, предположительно, примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и не имеющие хронических заболеваний.

Сайт kp.ru писал о том, какие российские вакцины скоро выйдут на рынок. Среди них и рекомбинантная вакцина на основе вирусоподобных частиц «Бетувакс-КоВ-2».