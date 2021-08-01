Финский Санта-Клаус вакцинировался от коронавируса Фото: Twitter мэрии Рованиеми

Финский Санта-Клаус, которого в Финляндии называют Йоулупукки, сделал прививку от коронавируса, сообщила мэрия города Рованиеми.

«Санта сказал, что он был одним из первых, кто получил вакцину от коронавируса. Жители Рованиеми были в восторге от того, что у них появилась возможность получить вакцину в выходные без предварительной записи», – сказано в Twitter мэрии.

По информации Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии, за прошедшие сутки в стране выявили 500 новых заболевших COVID-19. С начала пандемии коронавируса инфекцией заразились более 107 тысяч человек. Два компонента вакцины получили 35% жителей Финляндии.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Финляндия решила начать переговоры о прямых закупках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Сроки поступления препарата в страну пока не известны.