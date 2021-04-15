Финляндия начинает переговоры о прямых закупках «Спутника V»

Финляндия может очередной страной, граждане которой будут привиты российским "Спутником". Фото: REUTERS

Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Об этом сообщила в четверг вечером министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру. Информация о намерениях правительства прозвучала в парламенте во время правительственного часа вопросов и ответов.

По словам министра, соответствующие приготовления начаты дипломатическим ведомством страны. Киуру утверждает, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку соответствующие структуры ЕС пока еще не заключили никаких договоров о поставках «Спутника V».

Сроки поступления российской вакцины в Финляндию пока не известны. Но очевидно, что фактическое выбывание из вакцинной гонки шведско-британской «Ваксзеврии» (ранее известной под названием AstraZeneca) и неудачный старт аналогичного препарата от «Джонсон и Джонсон» заметно тормозит темпы вакцинации по всему Евросоюзу вообще, и в Финляндии в частности. Обе вакцины вызывают редкие, но опасные для жизни побочные эффекты.

По информации финских СМИ, отказ от применения лишь только шведско-британского препарата притормаживает сроки национальной вакцинации на два месяца. О прежних заявлениях властей о том, что все взрослые жители страны будут привиты от коронавирусной инфекции уже к концу июня, здесь уже стараются не вспоминать.

«Спутник V» все еще проходит лицензирование в Европейском агентстве лекарственных средств. Если все формальности будут улажены, препарат будет разрешен для применения в Евросоюзе. Хотя, в Венгрии еще в январе стартовала вакцинация «Спутником V», там не стали дожидаться одобрения из Брюсселя.

Стоит отметить, что российская вакцина, зарегистрированная более чем в 50 странах мира, встречает в Старом свете особое сопротивление. Например, премьер-министру Словакии даже пришлось уйти в отставку после того, как он договорился с Москвой о поставках жизненно важной вакцины. При этом темпы вакцинации без «Спутника V» далеко не такие стремительные, как обещали европейцам власти. И уже во многих странах вспыхивают стихийные акции протеста против локдауна (а в Европе все еще очень жесткие ограничения) и других мер против пандемии.

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