По данным МОК, Кристина Тимановская провела ночь в отеле токийского аэропорта

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская Фото: REUTERS

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую руководство национальной сборной Белоруссии решил выслать из Токио обратно в Минск, провела ночь в отеле столичного аэропорта Ханэда. Об этом ранним утром в понедельник, 2 августа, сообщил журналистам глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», - приводит его слова ТАСС.

По информации Адамса, представители оргкомитета минувшей ночью пообщались со спортсменкой из Белоруссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее японский депутат Тайга Исикава специально приехал в токийский аэропорт Ханэда, чтобы добиваться встречи с Кристиной Тимановской, которая должна была находиться там в полицейском участке. Однако найти белорусскую спортсменку у него не получилось: правоохранители заявили, что девушки в аэропорту нет.

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