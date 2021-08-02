Инфекцинист Тимаков: вакцина спасает от постковидного синдрома

Тимаков заявил, вакцина спасает от постковидного синдрома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вакцинация поможет избежать постковидного синдрома. Ученые продолжают анализ ситуации.

"Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома", - сказал Тимаков РИА Новости.

Ранее kp.ru сообщал о том, что массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Она проводится во всех регионах страны.

Первая вакцина от инфекции была зарегистрирована учеными центра имени Гамалеи. В данный момент "Спутник V" поставляется более чем в 66 стран мира. Также в России созданы вакцины – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".