В Раде заявили о зависимости Украины от электроэнергии из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии.

"Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", - заявил Волынец в эфире телеканала "Наш" высказал член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Он рассказал, что запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тысяч тонн, а потребность в объемах – три миллиона тонн. А запасы не пополнялись с 2019 года после запрета на импорт российской электроэнергии.

"Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", - указал он.

Волынец отметил, что причиной кризиса стали и действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии.

Как ранее писал портал kp.ru, в феврале 2021 года Киев обратился к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В прошлом году республика уже поставляла Киеву электричество в экстренном порядке.