Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве 2 августа 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 2 августа, в Москве ожидается кратковременный дождь и гроза при температуре воздуха до 31 градуса тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура в столице повысится до плюс 29-31, по области до плюс 32», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер южный четыре - девять метра в секунду, однако при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что является ниже номы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за жары. Соответствующие предупреждение синоптиков действует с 11.00 до 18.00 понедельника, 2 августа 2021 года.