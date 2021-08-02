Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 2 августа.

«На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром», - говорится в указе президента республики.

Ранее кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией «Гражданский договор».

Напомним, ранее партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который тогда занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра, набирала на выборах в республики 53,91 процент, одержав победу. Второе место занимает блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна, который набирает 21,9 процента. В парламент также прошел блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности республики Артура Ванецяна, который набрал 5,22 процента голосов.