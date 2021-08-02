Отец пропавшего в Стамбуле россиянина предположил, как мог исчезнуть сын

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина назвал свою версию пропажи сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцатилетний россиянин Макар Рагин, пропавший в Стамбуле, мог быть задержан во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, считает его отец Федор Рагин.

Он сообщил, что 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, где было много задержаний.

- Причём забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас мы вместе с полицией и российскими дипломатами проверяем миграционные центры, — приводит слова Федора РИА Новости.

Мужчина добавил, что в Стамбуле находится три миграционных центра. Макар может дожидаться своей очереди на допрос в одном из них. В полиции рассказали, что россиянина могли увезти в миграционный центр в другой город, если в стамбульских не хватает мест, добавил Федор.

Ранее появилась информация, что полиция разыскивает 20-летнего российского гражданина, который без вести пропал в Стамбуле пять дней назад. Об этом сообщил владелец отеля Метин Джошкун. В минувшую субботу, 28 июля, турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина, который приехал в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Отмечалось, что вещи и документы россиянина остались в отеле. Как сообщил Джошкун, после того, как молодой человек не вернулся в отель, его родители "забили тревогу", и приняли решение приехать в Стамбул.