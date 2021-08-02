МИД Украины: разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться

Дмитрий Кулеба. Фото: "КП" Архив

Разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, где отметил, что в данных условиях Вашингтон может разработать амбициозную стратегию для региона стран бывшего Советского Союза и усилить там влияние.

По его мнению, на Украине и в других странах бывшего СССР «дальнейший разрыв связей с Москвой» будет продолжаться, «независимо от того, что думает» по этому поводу президент России Владимир Путин «или его окружение».

«Поэтому США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков», - считает глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба добавил, что западным странам необходимо избавиться от взгляда на данный регион как просто на «постсоветское пространство». Как он заявил, в случае Украины речь должна идти «прежде всего об институциализации» страны «в западном мире». «Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС». - написал он.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД Украины также заявил, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть» Крым. По его словам, «возвращение» полуострова является вопросом времени. В качестве аргумента он привел то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны, а также вспомнил, что Париж лишился Страсбурга в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий «вернул его под свой контроль».