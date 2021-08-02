МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма

Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и заявил, что Незалежная дождется подходящего момента для "возвращения" Крыма.

В интервью журналисту Евгению Киселеву он вспомнил, как Российская империя распалась после Первой мировой войны, отметив, что "возвращение" Крыма — это вопрос времени.

Также он вспомнил, что после франко-прусской войны Париж лишился Эльзаса, но спустя несколько десятилетий вернул его. По мнению Кулебы, Киеву стоит вести ту же политику.

- Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени, — заявил украинский министр.

Ранее экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил о необходимости государства готовиться "победить Россию". По его мнению, наиболее подходящий момент для "нокаута" от украинской стороны якобы может наступить в ближайшие 10 - 15 лет. К этому моменту Украине нужно быть готовой, а не потом готовиться, когда Россия уже ослабнет, считает Кривонос.