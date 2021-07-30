Расхрабрившийся украинский генерал Кривонос пригрозил России "нокаутом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине экс-замсекретаря Совбеза страны Сергей Кривонос заявил о необходимости государства готовиться "победить Россию".

По его мнению, наиболее подходящий момент для "нокаута" от украинской стороны якобы может наступить в ближайшие 10 - 15 лет.

- К этому моменту Украине нужно быть готовой, а не потом готовиться, когда Россия уже ослабнет. ... Мы должны наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут, - заявил бывший чиновник в эфире телеканала ATR.