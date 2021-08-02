В Британии испугались "спрятавшихся" российских подлодок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская газета The Sun сообщила о российских подводных лодках проекта «Борей», которые погрузились необычно глубоко и выполняют «зловещие задачи» в Атлантическом океане.

По данным СМИ, подобные нестандартные маневры вызвали тревогу у военных Великобритании. Издание отмечает, что чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, но в этот раз решили погрузиться более чем на 500 метров.

Как заявил эксперт Брюс Джонс, это далеко не первый случай за последние месяцы, когда действия России «вызывают тревогу». По его мнению, об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной.

«А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции», - считает он.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка о возможности нанесения ударов по российским кораблям из-за якобы провокаций Москвы в Черном море. Как отмтеил российский дипломат, подобные сообщения содержат неприкрытую угрозу применения силы.