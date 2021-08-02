Умер Анатолий Рудаков, заслуженный артист России. Фото: скриншот видео

На 72-м году жизни умер заслуженный артист России, советский и российский актер Анатолий Рудаков. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщила его коллега по "Ленфильму" Ирина Тарасова.

- Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост… Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом… Не справился. Заслуженный артист РФ, Анатолий Родионович Рудаков, Толечка, мой студийный товарищ. <…> Царствие небесное, — написала она у себя в Instagram.

Дата и место прощания с артистом пока не раскрываются.

Анатолий Рудаков снимался в сериалах "Опера. Хроники убойного отдела", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов", "Агент национальной безопасности", "В поисках капитана Гранта» и «Конь Белый". Также он принимал участие в кинолентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Питер Пэн", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс" и "Елки 1914".

Ранее умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Скорбное известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его жена Ольга. Последние две недели он лежал в реанимации, был в коме. У звезды отказывали почки и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом. Мамонова госпитализировали в конце июня. В начале июля знаменитого основателя группы "Звуки Му" и звезду фильмов "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь" подключили к ИВЛ. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания артиста и проблемы с сердцем.