В Москве заготовили 18 тонн плазмы с антителами для лечения больных коронавирусом

Московские специалисты заготовили 18 тонн плазмы с антителами для лечения больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные специалисты заготовили 18 тонн плазмы с антителами для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, исследования показали, что для лечения можно применять плазму как от переболевших коронавирусом, так и от прошедших полный курс вакцинации.

- Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме — уже на 7-й день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших. — рассказала Ракова.

Ранее в России за минувшие сутки выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 2 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией. Как отмечается, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 3 330. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 914. Тройку замыкает Московская область с 1 596 инфицированными.