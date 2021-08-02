Bloomberg: ФРГ не откажется от "Северного потока — 2", даже если он станет "оружием" России

ФРГ не откажется от "Северного потока — 2", даже если он станет "оружием" России, сообщил Bloomberg Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не откажутся от газопровода "Северный поток — 2", даже если Россия попытается использовать его в качестве "геополитического оружия". Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированный источники в Берлине.

- Германия не намерена перекрывать "Северный поток — 2", если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили, — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что немецкие власти сконцентрируются на расширении санкций на уровне Евросоюза, что является "более сложным путем для ответа" России.

Ранее Министр иностранных дел Швеции председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, притворившимися женой Алексея Навального Юлией и Леонидом Волковым, рассказала, почему не будет санкций против газопровода "Северный поток — 2". Она отметила, что сейчас в ЕС не будет единой позиции по российскому проекту, введение рестрикций может расколоть Евросоюз и укрепить Россию. А ЕС необходим единый посыл в сторону РФ.