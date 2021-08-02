Турэксперт рассказала, какие антиковидные меры приняты на зарубежных курортах

Эксперт рассказала, какие меры из-за коронавируса введены на зарубежных курортах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции некоторые страны ввели новые меры предосторожности для туристов. Об этом рассказала доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

Так, эксперт напомнила, что с 26 июля при въезде в Хорватию необходимо предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте. Документ должен быть заполнен на английском языке, также предварительно информация о нем должна быть внесена в специальную форму, размещенную на сайте министерства туризма Хорватии.

Для посещения Кипра россиянам также понадобятся результаты ПЦР-теста. Более того, после семи дней пребывания на острове туристам придется пройти тестирование на коронавирус еще раз. А для перемещения на общественном транспорте путешественникам понадобится SafePass - сертификат об отсутствии коронавируса, который оформляется при въезде в страну.

А вот в Великобритании, наоборот, идет послабление, здесь отменен масочный режим. Правда по прибытию туристам придется выдержать 10-дневный карантин, передает «Российская газета».

Напомним, с 9 августа Россия также возобновляет авиасообщение с Египтом. После долгого перерыва путешественники снова смогут отдохнуть на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, передает Пятый канал.

В то же время на фоне пандемии отечественные курорты вводят собственные ограничительные меры. Так, с 1 августа на курорты Краснодарского края могут приехать только вакцинированные туристы, пишет RT.