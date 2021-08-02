Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, — говорится в телеграмме президента РФ.

Он добавил, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога с Арменией.

Напомним, в понедельник, 2 августа, президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Ранее кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией "Гражданский договор". До этого партия Никола Пашиняна, который тогда занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра, набрала на выборах в республики 53,91 процент, одержав победу.