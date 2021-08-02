Кудрин: Россия использует старую модель экономики

Алексей Кудрин сообщил, что экономика России изжила себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономика России устарела и изжила себя.

Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели, заявил он в интервью РБК.

- Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров, — заявил Кудрин.

Новое качество экспорта может вывести ВВП России на ежегодный рост в 5%, считает председатель Счетной палаты. Кудрин считает, что РФ необходимо наращивать внутренние инвестиции. Он призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня. Набиуллина также сообщила, что Центробанк планирует ввести «период охлаждения», который на сегодняшний день действует только в добровольном страховании и во время которого клиент имеет право отказаться от покупки финансового продукта или услуги, для всех финансовых институтов.