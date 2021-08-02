В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 3 человека

Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три человека погибли, еще 16 были ранены в результате ДТП с автобусом с российскими туристами. Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительной информации, три человека погибли, 16 получили ранения. Пострадавших отправили в близлежащие больницы.

В туристической компании "Интурист" эту информацию подтвердили. Как сообщает РИА Новости, детей среди погибших нет.

В 2019 году в Доминиканской республике автобус с туристами из России попал в ДТП. Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком. Причиной аварии стала попытка грузовика перестроится на трассе прямо перед автобусом - из-за чего водитель последнего был вынужден резко затормозить. Все наши соотечественники выжили и были застрахованы.