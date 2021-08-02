В Генконсульстве РФ подтвердили смерть трех россиян при ДТП в Турции

В Генеральном консульстве РФ подтвердили смерть трех россиян при ДТП в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генеральном консульстве России в Анталье подтвердили смерть трех россиян при ДТП с автобусом в Турции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся.

- В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, — приводит сообщение Генконсульства РИА Новости.

Там сообщили, что сотрудник генконсульства выехал на место инцидента, а также выразили соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Пострадавших отправили в близлежащие больницы.В туристической компании "Интурист" эту информацию подтвердили. Детей среди погибших нет.