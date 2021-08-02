Парламентарии восьми стран выступили против "Северного потока — 2"

Парламентарии США, Британии и ЕС выступили против "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентарии США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против строительства газопровода "Северный поток — 2".

- Мы, председатели комитетов по международным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта трубопровода "Северный поток — 2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии по "Северному потоку — 2", которое подразумевает возобновление строительства трубопровода, — говорится в совместном заявлении, подписанном американским сенатором Робертом Менендесом.

По их мнению, газопровод нужен России, чтобы расширить свое влияние на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Парламентарии считают, что проект угрожает "и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины". Также подписавшиеся ожидают от Германии "ясных обязательств" по сокращению зависимости от российского газа.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на информированный источники в Берлине сообщило, что власти Германии не откажутся от газопровода "Северный поток — 2", даже если Россия попытается использовать его в качестве "геополитического оружия". Также сообщается, что немецкие власти сконцентрируются на расширении санкций на уровне Евросоюза, что является "более сложным путем для ответа" России.