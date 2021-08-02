Билл и Мелинда Гейтсы официально развелись

Билл Гейтс официально развелся Фото: REUTERS

Основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты.

Как сообщает издание, судья принял окончательное решение в понедельник, 2 августа. При этом детали развода не разглашаются.

Напомним, о разводе пары стало известно в начале мая 2021 года. В сообщении пары говорилось, что супруги приняли такое решение после долгих раздумий и работы над отношениями. Там же отмечалось, что за все эти годы они "вырастили трех удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь".

Позже в разговоре со своими партнерами по гольфу один из богатейших людей мира рассказал, что в течение долгих лет он жил в браке без любви.

Стоит отметить, что пока никто из пары не раскрывает финансовую сторону бракоразводного процесса.