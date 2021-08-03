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Экономика3 августа 2021 0:34

Кудрин не считает нужным повышать налоги в России

Он также отметил, что эта тема достаточно чувствительная
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин считает, что Правительству РФ не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги в стране.

По его словам, на данный момент в РФ нет острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку.

- Эта тема чувствительная: когда в правительстве предложат открытую дискуссию, мы в ней примем участие. Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие, - заявил Кудрин РБК в ответ на вопрос о дополнительного изъятиях у нефтегазового сектора, в том числе у металлургов.