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Общество3 августа 2021 5:18

Блогер извинился за поездку по Москве на автомобиле с привязанной к крыше девушкой

Молодой человек уверяет, что не знал, что все так обернется
Источник:kp.ru
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Блогер Сергей Косенко решил принести свои извинения за выходку с опасной ездой за рулем дорогого автомобиля.

Молодой человек привязал к крыше транспортного средства скотчем и веревками девушку, а также приковал свою руку к ее кисти наручниками. Только так, держась всего одной рукой за руль, он рассекал по центральным улицам Москвы. Опубликованное видео, которое засняли ошарашенные очевидцы, вызвало шок и сплошные недоумения от происходящего.

- Я видел, что я во всех новостях, я не знал, что так обернется. Я приношу свои извинения, и Илона тоже присоединяется к извинениям. Может, кто-то в шоке находится, я не знаю. Может, кто-то в обморок упал даже… - рассказал Косенко 5-tv.ru.

Блогер Сергей Косенко прокатил привязанную девушку на крыше Бентли в Москве