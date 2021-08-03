Блогер извинился за поездку по Москве на автомобиле с привязанной к крыше девушкой

Блогер Сергей Косенко решил принести свои извинения за выходку с опасной ездой за рулем дорогого автомобиля.

Молодой человек привязал к крыше транспортного средства скотчем и веревками девушку, а также приковал свою руку к ее кисти наручниками. Только так, держась всего одной рукой за руль, он рассекал по центральным улицам Москвы. Опубликованное видео, которое засняли ошарашенные очевидцы, вызвало шок и сплошные недоумения от происходящего.

- Я видел, что я во всех новостях, я не знал, что так обернется. Я приношу свои извинения, и Илона тоже присоединяется к извинениям. Может, кто-то в шоке находится, я не знаю. Может, кто-то в обморок упал даже… - рассказал Косенко 5-tv.ru.