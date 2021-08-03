Стоимость школьного набора в России составила 2 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Базовый школьный набор обходился российским родителям в июле 2021 чуть более, чем в 2 тысячи рублей, сообщили представители российского магазина электронной торговли Wildberrries.

Как передает ТАСС, в прошлом месяце россияне отдавали за набор школьника 2 130 рублей. В него входят комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары. В 2020 году базовый школьный набор стоил на 15% дешевле, что связано с массовым уходом производителей и продавцов в электронную коммерцию.

Школьная форма в 2021 в среднем обойдется в 1 330 рублей, рюкзак и канцтовары – в 800 рублей, средняя цена спортивной формы – костюма и кроссовок – составляет 890 рублей. Данные сформированы на основе анализа заказов 56 миллиона россиян, уточняется в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитический ресурс «Платформы ОФД» сообщил, что школьный набор в России подорожал на 13%.