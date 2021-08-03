Минобороны направило дополнительную роту для тушения пожаров в Якутии Фото: пресс-служба "Авиалесохраны"

Министерство обороны РФ направило в Якутию дополнительные силы для тушения пожаров, сообщили журналистам в ведомстве.

Из состава Восточного военного округа в республику направлены сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц специальной техники.

В настоящее время в ликвидации пожаров в Якутии от Минобоороны задействованы вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории Якутии удалось потушить полтора десятка лесных пожаров общей площадью более 61 тысячи гектаров. Уточняется, что охваченные пламенем леса в общей сложности тушили 2118 человек, было задействовано 278 единиц техники.

Напомним, лесные пожары в республике полыхают с начала лета. Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем начали привлекать самолет-зондировщик АН-26, способный вызывать искусственные дожди.