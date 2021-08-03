Всех жителей Уханя проверят на коронавирус во избежание новой вспышки Фото: REUTERS

Всех жителей Уханя на наличие коронавируса, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря администрации Уханя Ли Тао.

По его словам, городские власти намерены провести тестирование на COVID-19 максимально быстро и в кратчайшие сроки. Такие меры администрация Уханя решила принять в связи с выявленными новыми случаями коронавируса в прилегающей к городу провинции Хубэй, где заболевших COVID-19 зарегистрировали впервые за долгое время.

Стоит отметить, что населения Уханя составляет свыше 12 миллионов человек.

Напомним, коронавирус был впервые выявлен именно в Ухане. В США заявляли, вирус создан китайскими учеными в лаборатории.

Как писал сайт kp.ru, ранее группа ученых из Китая обнародовала результаты совместного исследования, которые доказывают, что происхождение коронавируса – природное, а не искусственное. В этом исследовании принимали участие 21 китайский специалист и один британский эксперт, который живет и работает в КНР. Авторы научной работы уверены, что COVID-19 не мог развиться ни на рынке животных в Ухане, ни в местной лаборатории.