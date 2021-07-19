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Здоровье19 июля 2021 5:33

Ученые из Китая доказали природное происхождение коронавируса

Авторы исследования уверены, что COVID не мог развиться ни на рынке животных в Ухане, ни в лаборатории
Источник:kp.ru
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Группа ученых из Китая и Великобритании обнародовали результаты совместного исследования, которые доказывают, что происхождение коронавируса – природное, а не искусственное, сообщает издание Global Times.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).