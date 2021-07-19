Ученые из Китая доказали природное происхождение коронавируса

Группа ученых из Китая и Великобритании обнародовали результаты совместного исследования, которые доказывают, что происхождение коронавируса – природное, а не искусственное, сообщает издание Global Times.

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Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).