ЕС признал действующими COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия признала действующими на территории Европейского Союза COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Теперь они будут действительны на территории всего Евросоюза, а также в странах Шенгенской зоны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что рад видеть все больше стран, которые подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов Европейского Союза. Как он отметил, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, которые выданы, в том числе, и другими странами.

Напомним, Сан-Марино одобрила применение вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале текущего года. Ранее РФПИ заявлял, что применение российского препарата позволило республике стать первой страной в Европе, победившей COVID-19.