Lancet: ученые выявили смертельно опасное последствие коронавируса

Ученые выявили смертельно опасное последствие коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые шведского университета Умео сообщили, что в первые две недели после перенесенной коронавирусной инфекции у пациента значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний, пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу специалистов.

Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Ученые выявили, что коронавирус увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Они отметили, что зависимость сохраняется даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

В исследовании ученых приняли участие 86 742 пациента. По данным авторов, это самое крупное подобное исследование.

Ранее старейший научный журнал Lancet писал о первой в мире, изобретенной русскими учеными центра имени Гамалеи, вакцине - "Спутник V". Отмечена ее высокая эффективность в борьбе с коронавирусом.