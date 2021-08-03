Любовь Соболь приговорена к 1,5 годам ограничения свободы за нарушение ковидных ограничений на незаконной акции в Москве Фото: REUTERS

Суд в Москве приговорил бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»* Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы.

Женщину признали виновной в призывах к участию в несанкционированной акции протеста, на которой был риск заражения коронавирусной инфекцией. По делу Соболь допросили участников акции, сотрудников полиции и врачей, передает ТАСС.

Прокурор требовал для обвиняемой два года ограничения свободы. Соболь не признала вину, ее адвокат в качестве доказательств представил заключение лингвистической экспертизы, в которой говорится, что в сообщениях женщины в соцсетях нет призывов к нарушению эпидемиологических норм.

Сообщается, что Соболь во время оглашения приговора удалили из зала суда за видеосъемку заседания.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 мировой суд в Москве в Москве приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в жилище.