Покончил с жизнью четвертый полицейский, защищавший Капитолий при штурме

Штурм Капитолия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один, уже четвёртый, полицейский, который участвовал в подавлении январских беспорядков в американском Капитолии, покончил с собой.

Как передает CNN со ссылкой на Департамент столичной полиции, четвертым стал 26-летнеий Кайл ДеФрейтаг, которого нашли мертвым 10 июля. Он работал в правоохранительных органах США с 2016 года. Офицера направили в Капитолии для сдерживания протестующих.

Ранее сообщалось о смерти офицера Гюнтера Хашида, самоубийство которого подтвердил Центральный полицейский департамент округа Колумбия. Еще двое полицейских, которые участвовали в разгоне протестующих, покончили с собой в январе: офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд работали в полиции Вашингтона и Капитолия, соответственно.

Напомним, 6 января в ходе итоговой встречи Сената по результатам президентских выборов США, на Капитолийском холме собрались сторонники Дональда Трампа, выступающие за пересмотр результатов голосования. Толпа прорвала охрану и вошла в Капитолий, вступив в противостояние с полицией и военными. В итоге погибли пять человек. Позже в произошедшем обвинили Трампа, которому объявили импичмент, но Сенат, где демократов лишь половина, его оправдали за недостаточностью голосов.