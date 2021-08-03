Любовь Соболь обжалует приговор по делу о нарушениях на незаконной акции в Москве Фото: Instagram.com

Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) Любовь Соболь решила обжаловать приговор Преображенского суда Москвы, назначившего ей 1,5 года ограничения свободы за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время несанкционированной акции в столице.

«Я считаю этот приговор неправосудным и незаконным, буду его обжаловать», – заявила Соболь ТАСС.

Как рассказала осужденная, следствие признало заболевшим коронавирусом на акции протеста только одного человека, однако два теста, сделанные им, подтвердили, что во время митинга он был не заражен. Соболь также сообщила, что не намерена прекращать оппозиционную деятельность, однако в Госдуму не пойдет, поскольку была связана с экстремистским ФБК*.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 3 августа, суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Женщину признали виновной в призывах к участию в несанкционированной акции протеста, на которой был риск заражения коронавирусной инфекцией.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента.