Девять молний ударили в Останкинскую башню 2 августа 2021 Фото: Twitter.com

В минувший понедельник, 2 августа, в антенную часть Останкинской телебашни попали девять разрядов молний, однако прошедшая гроза со шквалистым ветром не повлияла на теле- и радиотрансляцию. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«Установленная система молниезащиты и конструкция Останкинской телебашни гарантируют безопасность сотрудников и посетителей. Теле- и радиопередающее оборудование работает в штатном режиме, трансляция телевизионных и радиопрограмм не прекращалась», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как заявили в РТРС, сильные порывы ветра были отмечены в период с 23:05 мск до 23:15 мск, когда они достигли 27 м/с на высоте 385 м. В соответствии с регламентом при таком ветре приостановили работу скоростных лифтов. Чуть позже, в период с 23:07 мск до 23:22 мск, шел сильный дождь. Согласно приведенным данным, за 15 минут выпало 13,4 мм осадков, а за всю ночь - четверть месячной нормы осадков.

Отмечается, что грозовая активность в радиусе 5 км от Останкинской телебашни была зафиксирована приборами днем 2 августа в 11:00 мск, а также ночью с 22:18 мск до 09:30 мск утра 3 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 августа в Московской области вновь началась сильная гроза с ливнем и молниями.