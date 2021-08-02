В Московской области началась сильная гроза с ливнем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 2 августа 2021 года в Московской области вновь началась сильная гроза с ливнем и молниями.

Непогода накрыла столичный регион в центральной части мегаполиса, а также в северных районах и на юго-востоке города. Сильные раскаты грома слышны и подмосковных городах Жуковский, Люберцы и Раменское.

Однако такие погодные условия с порывами ветра до 15 метров в секунду, по прогнозам, сохранится до утра 3 августа. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства

Накануне специалисты подмосковного МЧС предупреждали жителей о дожде, грозе и усилении ветра в регионе до 11:00 понедельника, 2 августа.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер южный четыре - девять метра в секунду, однако при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что является ниже номы.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган обрушился в понедельник, 2 августа, на западные районы Тверской области. Настоящий смерч, явление не характерное для средней полосы России, сметал на своём пути постройки, срывал крыши с домов, рвал провода и валил деревья. В результате свирепствовавшей непогоды погибли три человека.