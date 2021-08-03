Мурашко: Поставки вакцины от гриппа начнутся в регионы России после 8 августа 2021 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые поставки вакцины от гриппа начнутся в регионы России после 8 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда начнутся первые поставки вакцины от гриппа в регионы страны.

"Мы планируем, что после 8 августа в регионы уже начнём первые поставки вакцины против гриппа, наша задача защитить профилактически население" - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам во вторник, 3 августа.

Ранее kp.ru писал, что в данный момент в России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Специалисты предупредили, что новая волна инфекции может наступить осенью - в сезон, когда иммунитет человека более всего подвержен инфекции. Врачи советуют гражданам России поставить прививку, чтобы избежать распространения инфекции.

Прививки выполняются препаратами "Спутник V", разработанного центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.