Литва призвала ЕС совместно бороться с "миграционной гибридной атакой" Белоруссии

Президент Литвы призвал Евросоюз совместно бороться с "миграционной гибридной атакой" Белоруссии Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа во время телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

- Участники беседы отметили, что действия режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко) должны расцениваться как гибридная атака, направленная не только против Литвы, но и против ЕС, поэтому для ее отражения необходимо задействовать дипломатические инструменты всего ЕС и направить усилия всех стран-членов на укрепление охраны границы Литвы/ЕС с Белоруссией, — говорится в заявлении пресс-службы Науседы.

В начале июля большие потоки мигрантов из Белоруссии заставили власти Литвы объявить в республике режим экстремальной ситуации. Тогда за сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов – это почти в три раза превышало предыдущий суточный рекорд. Как сообщалось на сайте Министерства внутренних дел Литвы, многие из них подали прошения о предоставлении убежища. Также отмечалось, что нелегальная миграция увеличилась в 11 раз по сравнению с 2020 годом: всего на сегодняшний задержаны 822 человека, тогда как в прошлом году их было 81.