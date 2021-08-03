Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ вновь бьют рекорды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) свидетельствуют о поднятии биржевых территориальных индексов бензина марки "Регуляр-92" и сжиженных углеводородных газов (СУГ). По итогам сегодняшних торгов вновь они вновь обновили рекордные значения.

Бензин Аи-92 вырос за день на 0,3%, до 57,602 тыс. руб. за тонну. В прошлый раз он обновил свой максимум 22 июля - стоимость этой марки топлива была на уровне 57,597 тыс. руб. за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже увеличилась на 1,3%, поднявшись до 43,399 тыс. рублей за тонну, превысив цену, зафиксированную 28 июля - 43,32 тыс. рублей за тонну.

Бензин марки однако потерял в ценовых значениях Аи-95 за день 0,2%, опустившись до 58,75 тыс. рублей за тонну, а цена дизельного топлива - выросла на 0,2%, до 51,48 тыс. рублей за тонну.

Как ранее писал портал kp.ru, что топливо марки Аи-95 поднялось в цене и обновила свой ценовой рекорд, ранее зафиксированный 20 июля этого года.