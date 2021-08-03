Шотландия отменит коронавирусные ограничения с 9 августа 2021 года

Власти Шотландии отменят коронавирусные ограничения с 9 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что в стране отменят большинство коронавирусных ограничений с 9 августа 2021 года.

- Я могу подтвердить, что с понедельника (9 августа) мы выйдем за пределы текущего "нулевого" уровня ограничений, — сообщила она в ходе встречи в онлайн-формате с парламентом Шотландии. Речь идет о таких ограничениях как социальное дистанцирование, ограничение числа участников массовых мероприятий и прочем.

При этом масочный режим останется обязательным в магазинах и в общественном транспорте. Однако шотландские власти рекомендовали избегать людных мест.

Ранее британские ученые описали сценарии появления штамма коронавирусной инфекции со смертностью 35%. По мнению экспертов, есть вариант появления варианта с более высоким числом тяжелого течения болезни, чем ранее, что скажется и на летальности вируса. Избежать такого сценария можно введением бустерных доз вакцины, минимизацией ввоза новых вариантов из других стран, а также продолжением разработки новых препаратов от коронавируса.