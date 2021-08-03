Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве семьи ювелиров

РФ выдала ФРГ гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия экстрадировала в ФРГ гражданина Молдавии, которого обвиняют в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений, — сообщила она.

По слова Волк, мужчина вместе с бандой совершил разбойное нападение на семью ювелиров во Франкфурте-на-Майне в 2017 году. В результате нападения женщина получила тяжелые травмы, а мужчина скончался от полученных ранений.

В июле 2021 года российская сторона передала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина, против которого на территории республики возбуждено уголовное дело. Спортсмена уже доставили в Белоруссию. Напомним, ранее белорусская Генеральная прокуратура сообщала, что обвиняемый по делу о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов во время несанкционированных протестов в стране спортсмен был задержан в Московской области.