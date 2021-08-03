Мошенники обманывают россиян сообщениями о крупном счете в иностранном банке

Россиян обманывают фейковыми сообщениями о крупном счете в иностранном банке Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Банк России сообщил, что мошенники от имени ЦБ рассылают россиянам сообщения о крупном счете в иностранном банке.

Регулятор рассказал, что злоумышленники просят жертв оплатить комиссию, чтобы получить средства с иностранного счета.

В Центробанке уточнили, что по свой инициативе никогда не присылают гражданам письма, не звонят и не отправляют сообщения. Регулятор призвал россиян не отвечать на сообщения о счете в иностранном банке и не пересылать комиссию.

В Банке также добавили, что злоумышленники могут также присылать сообщения с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарства, медприборы и БАДы.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева сообщила, что телефонные мошенники стали шантажировать "троллящих" их россиян при помощи записи голоса. Злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор на диктофон. Затем мошенники присылают собеседнику в мессенджеры смонтированную запись, которая содержит компромат. При этом преступники требуют перевести определенную сумму в обмен на нераспространение записи.