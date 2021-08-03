Мошенники стали шантажировать «троллящих» их россиян при помощи записи голоса Фото: REUTERS

Телефонные мошенники стали шантажировать «троллящих» их россиян при помощи записи голоса, рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор на диктофон. Затем мошенники присылают собеседнику в мессенджеры смонтированную запись, которая содержит компромат. При этом преступники требуют перевести определенную сумму в обмен на нераспространение записи, передает РИА Новости.

По словам Лазаревой, подобных случаев пока в России немного. Жертвы сами нечасто сообщают о них, боясь, что мошенники все же отправят смонтированную запись их родственникам или работодателям, отмечает представитель ОНФ. Она также сообщила, что некоторым злоумышленникам удавалось таким способом достаточно долго шантажировать россиян, получая от них крупные суммы.

Как писал сайт kp.ru, ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как защититься от мошенничества в мессенджерах.