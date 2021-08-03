Денис Проценко объяснил, почему вакцинироваться следует через полгода после перенесённого коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил, почему нужно делать прививку от коронавирусной инфекции спустя полгода после болезни.

- Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание полгода после болезни – это тот период, когда поствакцинальный иммунитет, либо иммунитет естественный, который сформировался после болезни, позволяет говорить о том, что это обезопасит нашего пациента. Тут опять же, мне кажется, медицинское сообщество и сообщество фармпроизводителей будут эту ситуацию мониторировать и будут адаптировать прививки. Я все время привожу в пример аналогию с сезонным гриппом, когда прогнозно понимается, какой из штаммов гриппа будет и под этот прогнозный штамм подбирается вакцина. Я думаю, что история с коронавирусом в средне близкой перспективе наверняка должна выглядеть таким же образом— сказал Проценко kp.ru.

Ранее Денис Проценко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает не от заражения, а от смерти. Инфицирование предотвращает социальная дистанция, масочный режим, но вакцинация увеличивает шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения, отметил специалист.