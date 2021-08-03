Проценко объяснил, почему у людей разный иммунный ответ на вакцину от коронавируса

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил, почему у людей разный иммунный ответ после прививки от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, все люди имеют свои особенности организма.

- У меня примерно такая же ситуация с моими родителями, которые одного возраста и тоже ответ мамин был более выраженный, чем у папы. Но речь идет о том, что мы ж с вами не серийные машины Мерседес, да… Популяция гетерогенная и, конечно, реакция одинаковой… вообще на самом деле, если с иммунологами говорить об иммунитете, а ведь антитела, иммуноглобулины те же – это только верхушка иммунитета. Есть иммунитет клеточный – это гораздо более серьезная система, чтобы подходить к ней. У нас есть непростые технологии, тем не менее, в научном плане мы можем мониторировать и клеточный иммунитет и т.д. Но нужны какие-то универсальные решения и в основе этих универсальных решений, конечно, лежит пациент и необходимость его защитить от тяжелого течения, — сообщил эксперт kp.ru.